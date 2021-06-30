Біля дальнього пляжу ледь знову не сталася трагедія

Прикрий випадок стався поблизу водної арени.

Під час відпочинку на тернопільському міському почав тонути 26-річний чоловік, мешканець села Вербовець. Молодик не міг самостійно доплисти до берега.

На місце події залучався черговий караул Головного управління ДСНС у складі двох відділень.

До прибуття пожежно-рятувального підрозділу потерпілий самотужки добрався до берега, після огляду медиками від госпіталізації відмовився, повідомляє Тернопільська липа.

Нагадаємо, у День молоді в тернопільському ставі потонув 19-річний юнак. Хлопець куався біля дальнього пляжу. Його тіло дістали лише наступного дня.