Прикрий випадок стався поблизу водної арени.
Під час відпочинку на тернопільському міському почав тонути 26-річний чоловік, мешканець села Вербовець. Молодик не міг самостійно доплисти до берега.
На місце події залучався черговий караул Головного управління ДСНС у складі двох відділень.
До прибуття пожежно-рятувального підрозділу потерпілий самотужки добрався до берега, після огляду медиками від госпіталізації відмовився, повідомляє Тернопільська липа.
Нагадаємо, у День молоді в тернопільському ставі потонув 19-річний юнак. Хлопець куався біля дальнього пляжу. Його тіло дістали лише наступного дня.
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