24-річного тернополянина, Івана Хартоняка, якого розшукувала поліція, знайшли мертвим. Хлопець зник 3 листопада. Рідні, друзі та поліція сподівалися знайти його живим. На жаль, сподівання не справдилися.

Мама хлопця перебувала на роботі у Польщі, саме збиралася повертатися додому, коли син перестав виходити на зв’язок. В Тернополі Іван жив сам. Ввечері він вийшов з дому і не повернувся. Іван працював в сфері ІТ. Був спокійним і добрим хлопцем, ніколи не був поміченим у сумнівних компаніях. Тож 3 листопада хлопця оголосили у розшук.

Через кілька днів після зникнення його тіло без слідів насильницької смерті виявили неподалік човнової станції в Тернополі. Про це сайту 0352.ua розповіли у поліції. 10 листопада Івана поховали у селі, де він провів своє дитинство – у с.Колодрібка, Чортківського району. Причина смерті хлопця наразі не повідомляється.