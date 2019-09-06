П’ятого вересня інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля в ході рейдового патрулювання було зафіксовано факт миття транспортного засобу на річці Серет поблизу Чорткова.

На власника транспортного засобу, місцевого мешканця складено адміністративний протокол за ч.3 ст.85 КУпАП.

Управління Державного агентства рибного господарства у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 27-70-34 та (097) 427-85-95.

Довідково:

Згідно з п. 3.14 Правил любительського і спортивного рибальства забороняється: миття у рибогосподарських водоймах або в їх прибережних смугах транспортних засобів, а також проведення робіт, які негативно впливають на стан водойм.