28 червня поблизу Білогорівки на Луганщині у бою з російським агресором загинув наш земляк, житель села Медведівці, 29-річний Василь Михайлишин.
Про важку втрату повідомили у Трибухівській громаді.
“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
У цю гірку мить поділяємо ваше горе та разом з вами схиляємо голову у глибокій скорботі.
Вічна і світла пам’ять Захиснику України!”, – ідеться у зверненні громади.
Про дату, час зустрічі та поховання загиблого Героя буде повідомлено додатково.