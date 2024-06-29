28 червня поблизу Білогорівки на Луганщині у бою з російським агресором загинув наш земляк, житель села Медведівці, 29-річний Василь Михайлишин.

Про важку втрату повідомили у Трибухівській громаді.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

У цю гірку мить поділяємо ваше горе та разом з вами схиляємо голову у глибокій скорботі.

Вічна і світла пам’ять Захиснику України!”, – ідеться у зверненні громади.

Про дату, час зустрічі та поховання загиблого Героя буде повідомлено додатково.