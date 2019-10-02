Протест біля ОДА: бійці ДУК проти підписання "Формули Штайнмаєра"Поліція, пожежники та огороджена територія. Біля Тернопільської ОДА зранку неспокійно. Тут зібрались протестувальники, які вимагають скликати екстренне позачергове засідання сесії Тернопільської обласної ради у зв’язку з останніми подіями в країні. Зокрема, бійці ДУК проти підписання "Формули Штайнмаєра". За їх словами підписання цього документу по суті є плюдруванням національної пам‘яті, честі та гідності усіх людей, які працювали заради перемоги на російсько- украінському фронті. Усіх, хто хотів потрапити до ОДА ретельно перевіряли правоохоронці.