Вчора Кабінет міністрів вирішив продовжити карантин в Україні до 11 травня. Втім, деякі тернополяни незгодні з таким рішенням і збираються на протест.

Акція відбудеться 23 квітня о 16.00 біля монументу Степану Бандері, – повідомив тернополянин Борис Гора. Її організатори планують поділитися думками щодо карантину, доцільності окремих обмежень.

“Мета зустрічі — побачитись з друзями, однодумцями, задуматись багатьом іншим над теперішнім станом про той вірус, поговорити альтернативно, ніж подають в багатьох ЗМІ. Нікого не закликаю порушувати карантин, якщо вони в нього свято вірять, не провокувати мене і друзів. Незнайомих зі мною чи з друзями прошу приходити у тверезому стані, розмовляти українською, культурно, не голосно, маючи свої аргументи, пропозиції, прохання. Хворих закликаю звертатись до лікарів і не обов’язково приходити, аби не наражати інших”.

Додамо, протести щодо карантину проходять й в інших країнах Європи та в США. Люди вимагають не порушувати їхніх конституційних прав на свободу.

Софія Романська