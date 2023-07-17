Біля Бахмута загинув юний захисник з Тернопільщини: бійцю був лише 21 рік

На Тернопільщині – знову непоправна втрата.

14 липня в районі населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області при виконанні бойового завдання загинув наш земляк, житель села Кретівці Андрій Рольський. 14 жовтня Герою мало би виповнитись 22 роки…

Про важку втрату повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

“Мешканці Збаразької громади щиро сумують із рідними та близькими нашого мужнього захисника. У скорботі схиляємо низько голови перед його подвигом.

Щирі співчуття рідним, побратимам та друзям!

Вічна слава Герою!”.

Сьогодні тіло юного Героя зустрінуть на рідній землі.