Співробітники Теребовлянського відділу поліції задокументували два факти незаконного зберігання зброї та вибухівки: житель райцентру переховував в лісосмузі знайдену бойову гранату, а мешканець села Кровінка – автомат Калашникова.

До співробітників поліції надійшло повідомлення про те, що у Теребовлі неподалік багатоповерхівки знаходиться предмет, ззовні схожий на гранату. Небезпечну знахідку виявили пильні містяни. Виїхавши на місце події, правоохоронці огородили територію та евакуювали людей, які знаходилися поблизу.

Знайдений боєприпас виявився бойовою гранатою Ф-1. Фахівці знищили вибухонебезпечний предмет. В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, яка заховала боєприпас в лісосмузі. Це – 29-річний житель райцентру. Зі слів чоловіка, гранату він знайшов.

Ще один факт незаконного зберігання зброї задокументували теребовлянські правоохоронці. У поле зору потрапив 34-річний житель села Кровінка.

У нього поліцейські вилучили предмет, схожий на автомат Калашникова. Звідки у чоловіка зброя, наразі встановлюють. Відомості за обома фактами внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.