16 вересня у Тернополі на бульв. Данила Галицького, поблизу багатоповерхового житлового будинку, було виявлено вибухонебезпечний предмет.

Як повідомили у ДСНС, знахідкою виявився артснаряд АС-152 мм часів Другої світової війни.

На виклик було направлено групу піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Після детального обстеження місця знахідки вибухонебезпечний предмет вилучено та знищено в безпечному місці.

Цього ж дня фахівцями групи піротехнічних робіт вилучено та знешкоджено два артснаряди АС-76 мм, котрі були виявлені напередодні в селі Молохів Саранчуківської територіальної громади Тернопільського району.