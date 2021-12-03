Автозлодії продовжують “полювати” на цінні речі в транспортних засобах.
Постраждав від невідомих зловмисників житель Чернівецької області. У нього викрали з салону авто сумку з грошима, повідомляють у поліції.
Потерпілий у справах приїхав до Тернополя. Авто припаркував на стоянці поблизу автовокзалу. Повернувшись до автомобіля чернівчанин не одразу зрозумів, що став жертвою крадія, адже ніяких пошкоджень авто не виявив. Однак майно з салону зникло. Збитки виявилися чималі – понад 16 тисяч гривень та 1000 євро
За допомогою звернувся до працівників поліції. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження згідно частини 1 статті 185 ККУ.
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