Біля автовокзалу з автомобіля викрали сумку, у якій було 16 тисяч гривень і тисяча євро

Автозлодії продовжують “полювати” на цінні речі в транспортних засобах.

Постраждав від невідомих зловмисників житель Чернівецької області. У нього викрали з салону авто сумку з грошима, повідомляють у поліції.

Потерпілий у справах приїхав до Тернополя. Авто припаркував на стоянці поблизу автовокзалу. Повернувшись до автомобіля чернівчанин не одразу зрозумів, що став жертвою крадія, адже ніяких пошкоджень авто не виявив. Однак майно з салону зникло. Збитки виявилися чималі – понад 16 тисяч гривень та 1000 євро

За допомогою звернувся до працівників поліції. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження згідно частини 1 статті 185 ККУ.