Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом одержання 1000 доларів США неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави поєднане із вимаганням такої вигоди.

За версією слідства, колишній чиновник пообіцяв за 1000 $ вплинути на співробітників держустанови, де раніше працював, щодо ухвалення позитивного рішення про надання громадянину у користування земельної ділянки. Після виготовлення проектно-технічної документації на земельну ділянку площею 1,7 га для ведення особистого селянського господарства на території області за межами населеного пункту колишній посадовець вирішив взяти обіцяну суму за «послуги». Передача грошей відбулась через посередницю в автомобілі, припаркованому біля тернопільського автовокзалу. Злочин викрито спільно з працівниками СБУ та поліції.

На даний час особі оголошено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу і накладення арешту на майно, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.