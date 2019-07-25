Цього тижня у Тернополі розпочалися роботи з влаштування нової зупинки громадського транспорту на вул. А. Живова.

Зокрема, відтепер жителі та гості міста зможуть доїхати до Центрального автовокзалу електротранспортом з будь-якого мікрорайону Тернополя, адже, на смугу руху, що проходить біля автовокзалу, заїжджатимуть усі тролейбуси, що курсують вулицею А. Живова в напрямку вулиць Микулинецької та Князя Острозького.

«Облаштування нової тролейбусної зупинки дасть можливість тернополянам частіше користуватися послугами комунального транспорту, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Адже автобусами приміських, міжміських та міжнародних сполучень від станції «Тернопіль» щодня користується велика кількість жителів міста, тому й до автовокзалу вони змушені добиратися або маршрутками, або тролейбусами до вул. Стадникової, або до зупинки «Центральний ринок», а далі – пішки. Зовсім скоро тернополяни зможуть комфортніше доїхати до автовокзалу».