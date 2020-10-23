Цілий арсенал боєприпасів виявили на Тернопільщині за минулу добу.

Як повідомляють у ДСНС, 22 жовтня в лісовому масиві поблизу села Оліїв Зборівського району вилучено та знешкоджено 16 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, а саме 15 артснарядів калібру 45 мм та 1 артснаряд – 122 мм.

У селі Жеребки Підволочиського району, на території присадибної ділянки, виявлено 6 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Це снаряди калібру 76 мм.

У селі Зелена Бучацького району, в полі виявлено мінометну міну калібром 82 мм.

Артилерійський снаряд знайшли у Теребовлі на території присадибної ділянки.

Врешті, у лісі поблизу Копичинець, неподалік автобусної зупинки, вилучили снаряд калібром 75 мм.

Усі знайдені боєприпаси знешкоджено.