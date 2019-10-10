Здати будь-яку зброю як зареєстровану, так і ні можна у будь-якому відділі чи відділенні поліції і не нести за це жодної кримінальної відповідальності.

Такий шанс для українців, і жителів Тернопілля зокрема, випадає кілька разів на рік під час “Місячника добровільної здачі зброї”.

Як повідомляють у поліції, за дев’ять днів жовтня нагодою вирішили скористатися жителі області. Вони принесли 110 одиниць зброї: 18 нарізної армійських зразків та 5 нарізної мисливської. Частина цієї зброї перебуває на стадії реєстрації. Здали також і 244 одиниць боєприпасів та 14 спецзасобів. Добровільно приніс та здав предмет, ззовні схожий на пістолет з надписом «BLOW C 06», житель Кременецького району. Зброю чоловік знайшов ще наприкінці вересня неподалік автобусної зупинки. Знахідку заховав на території власного домогосподарства. Пістолет мешканець Кременеччини приніс до місцевого відділу поліції у рамках місячника добровільної здачі зброї.

Правоохоронці звертають увагу, що за незаконне поводження з вогнепальною чи холодною зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами законом передбачене позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.