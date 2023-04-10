Перестало битися серце тернопільської педагогині і спортсменки Ганни Духоти.
Жінка працювала на посаді заступниці директора з навчально-тренувальної роботи тернопільської ДЮСШ ім. Ю.Горайського. Про це повідомили на сторінці закладу.
“Сьогодні колектив “КДЮСШ №2 ім.Ю.Горайського” ТМР переживає біль втрати заступника директора з навчально-тренувальної роботи – чудової колеги, доброї людини, хорошої подруги та мами, завжди усміхненої, відповідальної, працьовитої та наполегливої, і зовсім молодої Духоти Ганни Сергіївни.
Відійшла у вічність….
Спочивай із Богом, земля буде тобі пухом…”, – ідеться у зверненні колег.