Перестало битися серце тернопільської педагогині і спортсменки Ганни Духоти.

Жінка працювала на посаді заступниці директора з навчально-тренувальної роботи тернопільської ДЮСШ ім. Ю.Горайського. Про це повідомили на сторінці закладу.

“Сьогодні колектив “КДЮСШ №2 ім.Ю.Горайського” ТМР переживає біль втрати заступника директора з навчально-тренувальної роботи – чудової колеги, доброї людини, хорошої подруги та мами, завжди усміхненої, відповідальної, працьовитої та наполегливої, і зовсім молодої Духоти Ганни Сергіївни.

Відійшла у вічність….

Спочивай із Богом, земля буде тобі пухом…”, – ідеться у зверненні колег.