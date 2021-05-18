Про велику втрату повідомив Чортківський військовий комісаріат.

Після важкої хвороби на 55 році життя відійшов у вічність майор Прохоров Ігор Володимирович, заступник військового комісара з територіальної оборони.

“Ветеран військової служби, учасник бойових дій на сході України, надійний товариш, порадник, фахівець своєї справи, люблячий чоловік, батько та дідусь.

Важко змиритися з втратою… Біль та сум пронизує наші серця.

Назавжди в нашій пам’яті Ігор Володимирович залишиться життєрадісною, позитивною та хорошою людиною. Хай Всемилостивий Господь прийме його у Царство Небесне і сотворить йому вічную пам’ять”, – ідеться у повідомленні.