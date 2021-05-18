Про велику втрату повідомив Чортківський військовий комісаріат.
Після важкої хвороби на 55 році життя відійшов у вічність майор Прохоров Ігор Володимирович, заступник військового комісара з територіальної оборони.
“Ветеран військової служби, учасник бойових дій на сході України, надійний товариш, порадник, фахівець своєї справи, люблячий чоловік, батько та дідусь.
Важко змиритися з втратою… Біль та сум пронизує наші серця.
Назавжди в нашій пам’яті Ігор Володимирович залишиться життєрадісною, позитивною та хорошою людиною. Хай Всемилостивий Господь прийме його у Царство Небесне і сотворить йому вічную пам’ять”, – ідеться у повідомленні.
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