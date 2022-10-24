На фронті загинув воїн із села Давидківці Чортківського району Денис Солонський. Бійцю було 39 років.

Про важку втрату повідомила у Фейсбуці Оксана Волощук.

“Біль… Сум… Розпач… Не встигла громада оговтатись від тяжкої втрати, як знову страшна звістка. Загинув наш герой, наш захисник, наш воїн, який боронив нашу землю, який боронив наші родини, який боронив наш з Вами спокій – Солонський Денис з 1983 року народження із села Давидківці.

Жодними словами не вгамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі.

Колиндянська громада висловлює щирі співчуття матері та усій родині! Нехай Господь та наші молитви полегшать гіркоту втрати і родинне горе.

Вічна пам’ять Захиснику України!

Герої не вмирають…”.

Про дату та час зустрічі тіла загиблого бійця буде повідомлено додатково.