“Більшу частину життя присвятив Службі порятунку”: перестало битися серце підполковника з Тернополя

Перестало битися серце Тендицького Петра Йосиповича – підполковника внутрішньої служби, начальника центру автоматизованих систем зв’язку відділу державної пожежної охорони УМВС України в Тернопільській.

Про це повідомляють в управлінні ДСНС у у Тернопільській області.

Більшу частину свого життя Петро Йосипович присвятив Службі порятунку, зробив чимало для її розвитку та вдосконалення.

Колектив Головного управління ДСНС України у Тернопільській області висловлює глибоке співчуття родині покійного та глибоко сумує з приводу передчасної смерті.