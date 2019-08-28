На початок серпня цього року в органах ДФС у Тернопільській області перебувало на обліку 57 645 основних платників податків.

Значна частина з них приватні підприємці – 34 427 осіб. Трохи менше перебувало на обліку юридичних осіб, а це 23 218 суб’єктів господарювання. Порівняно з відповідним минулорічним періодом їхня кількість зросла на 597 осіб або на 2,6%.

Лише у липні взяли на облік 548 платників податків, у тому числі 455 фізичних та 93 юридичних особи. Припинили діяльність упродовж цього часу 358 суб’єктів господарювання, з них 32 юрособи та 326 приватних підприємців.

Зросла кількість платників єдиного соціального внеску. Так, на початок серпня цього року в органах ДФС області на обліку перебували 85 650 суб’єктів господарювання – платників цього платежу, з них 24 434 юридичних та 61 216 фізичних осіб. До того ж кількість останніх зросла на 5 655 платників.

Сектор комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області