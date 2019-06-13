На Тернопільщині планують відмовитися від інтернатної форми виховання дітей.

Понад дві тисячі дітей на Тернопільщині виховується в інтернатах. Втім, сиріт в регіоні нараховують менше ста. Більшість із дітей, які перебувають в інтернатах, мають батьків.

Нині на Тернопільщині працює дев’ятнадцять інтернатних закладів, – зазначила на прес-конференції заступник начальника служби у справах дітей ОДА Мая Шимашис. Однак перспектива за прийомними сім’ями та будинками сімейного типу.

«Реалізовується реформа деінституалізації, ціль у пріоритетності саме сімейної форми виховання дітей. Адже кожна дитина має жити у сім’ї, любові та благополуччі. Більшість дітей, які виховуються і інтернатних закладах мають батьків, які виявилися неспроможними виховувати своїх дітей або не мають бажання виховувати їх. В результаті багато дітей стає соціальними сиротами через таку ситуацію. Для дітей важливо виховуватися у родинах, щоб мати модель сім’ї у їхньому майбутньому».

Нині в українських інтернатах перебуває 106 тисяч дітей, але тільки шість тисяч із них є сиротами. Близько ста тисяч хлопців і дівчат мають батьків, які відмовилися їх виховувати.

Тернопільщина – один з регіонів, де найменше сиріт. Відтак саме нашу область обрали для реалізації пілотного проекту деінституалізації, що передбачає відмову від інтернатних закладів на користь сімейних форм виховання.

Софія Романська