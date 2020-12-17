На Тернопільщині – 3,5 тисяч багатоповерхівок. Більшість з них на останньому рівні щодо енергоефективності.

Про це повідомила на брифінгу начальник управління ЖКГ та енергозбереження області Софія Близнюк. Споживання енергії в рази перевищує допустиму норму.

Через значні тепловтрати мешканці багатоповерхівок змушені переплачувати за комунальні послуги. Змінити ситуацію може лише енергозбереження.

«На Тернопільщині є 3,5 тисячі багатоквартирних будинків, 250 тисяч будівель бюджетних установ та організацій і 260 тисяч домогосподарств. За класом споживання енергоефективності усі наші будівлі належать до класу енергоефективності G, тобто останній. Питоме споживання на 1 мкВ доходить до 280 кВт на годину, при нормативному 70. Населення дуже багато платить за енергоносії. Однак ми не можемо вплинути на ціну енергоносіїв, а лише можемо зменшити суму у платіжках, скориставшись програмами енергозбереження», – каже Софія Близнюк.

Відтак жителям Тернопільщини рекомендують скористатися «Теплими кредитами», що передбачають відшкодування витрат з обласного бюджету. Протягом п’яти останніх років оформили такі кредити 12,5 тис. жителів краю. З бюджету відшкодували 1,1 млн гривень на впровадження заходів з енергоефективності.