Більше тисячі жителів краю, які поселили переселенців, отримають компенсації за комунальні послуги.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Власникам житла буде виплачено понад 210 тис. грн.

У Тернопільській обласній військовій адміністрації опрацьовано заявки на відшкодування комунальних послуг власникам житла, які безоплатно надали прихисток внутрішньо переміщеним особам. За 10 днів березня 1036 власників із 35 територіальних громад отримають компенсацію на суму 210,65 тис. гривень. Як зазначила начальниця управління ЖКГ та енергозбереження області Софія Близнюк, компенсація буде надаватись у безготівковій формі за зазначеними у заяві банківськими реквізитами до 20-го числа кожного місяця власникам житла. «Наразі працюємо над відшкодуванням комунальних послуг за березень установам та організаціям, до прикладу, це заклади освіти, культури…, які тимчасово розміщують в себе внутрішньо переміщених осіб. Так, понад 300 установам та організаціям буде надана компенсація за спожиті комунальні послуги».

Додамо, зафіксувати факт поселення переселенців у ЦНАПі громади потрібно не пізніше наступного дня. Також необхідно інформувати, якщо кількість мешканців змінилася або вони виїхали.