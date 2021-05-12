Більше тисячі тернопільських поліцейських вакцинувалися від COVID-19. Наразі процедуру проводять ветеранам правоохоронних органів, а далі щеплюватимуть членів сімей поліцейських.

У поліції створили бригаду, яка виїжджає робити щеплення маломобільним людям. Вакцинація проходить щодня за спеціально узгодженим графіком.

“Пенсіонери органів внутрішніх справ зараз забезпечені повністю всім необхідним. Медичні бригади, які функціонують згідно наших наказів в нашій установі, пройшли курс навчання, успішно здали тести, отримали сертифікати і всі наявні в нашій державі вакцини, можемо їх використовувати. Ця процедура поліцейським необхідна, оскільки вони контактують з великою кількістю людей, потім приходять до своїх родин, є ризик інфікування. Завдяки вакцинації, цей ланцюг можна перервати. Ажіотажу щодо вакцинації зараз немає, але сподіваємося, що роз’яснювальна робота допоможе змінити думку людей. Оскільки ефективнішого засобу, ніж вакцинація, у боротьбі з пандемією немає”, – каже начальник ДУ “Територіальне медичне об’єднання МВС України по Тернопільській області” Михайло Василишин.

Загалом на Тернопільщині від COVID-19 щепилося понад двадцять шість тисяч жителів краю. В області наразі використовують такі вакцини: Oxford/AstraZeneca (CoviShield); CoronaVac; Pfizer-BioNTech; AstraZeneca-SKBio – 5880.