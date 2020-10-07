1048 матерів на Тернопільщині звернулися із заявами монетизувати «Пакунок малюка».

Про це повідомив заступник директора департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОДА Олег Воронка. Втім, деякі матері все ж залишаються прихильниками готових пакунків із дитячими речами.

Мати новонародженої дитини Інна Бойко замість «Пакунка малюка» отримала довідку. З нею потрібно звернутися до управління соціального захисту населення ОДА. «Маю насамперед взяти талон, прийти, відбути чергу, потрапити на прийом до чиновника, здати купу документів, а потім купувати речі ще й у спеціальних магазинах. Набагато простіше було, коли в пологовому давали одразу пакунок зі всіма необхідними речами».

Впродовж місяця на Тернопільщині триває реалізація пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка, – пояснює заступник директора департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОДА Олег Воронка. Наразі батьки можуть самі обтирати, як скористатися допомогою. «Розмір одноразової допомоги, яка буде перераховуватися на відкритий рахунок у ПриватБанку, становить 5 тисяч гривень. Наразі в області 1048 осіб звернулися із заявою монетизувати «Пакунок малюка».

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила Закон щодо повернення одноразової натуральної допомоги “Пакунок малюка”. Його підтримали 264 народних депутатів.

Софія Романська