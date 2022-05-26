Статутні капітали трьох комунальних підприємств міськради поповнили коштами з резервного фонду. Відповідні рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.

Найбільшу суму у розмірі два мільйони п’ятсот тисяч гривень перерахують на поповнення статутного капіталу КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення». Ці кошти організація має витратити на будівництво та підведення мереж до індустріального парку «Тернопіль».

Статутний капітал комунального підприємства «Еней» поповнять на чотириста тисяч гривень. Вони підуть на погашення заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб. Комунальне підприємство «Масив» отримає двісті тисяч гривень. Кошти підприємство має витратити на обслуговування арештмайданчика для автотранспорту, який розташований на вулиці Бережанській, 44Б.