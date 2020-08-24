На Тернопільщині за добу підтверджено 138 випадків зараження вірусом COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (6 осіб)
Бережанський район (29 осіб):
• м. Бережани – 16
• с. Волиця – 3
• с. Павлів – 2
• с. Посухів – 2
• с. Потутори – 1
• с. Урмань – 1
• с. Рогачин – 4
Борщівський район (3 особи):
• м. Борщів – 1
• с. Пищатинці – 2
Бучацький район (5 осіб):
• м. Бучач – 3
• с. Цвітова – 1
• с. Жизномир – 1
Гусятинський район (30 осіб):
• смт Гусятин – 5
• с. Тудорів – 4
• м. Копичинці – 4
• м. Хоростків – 3
• с. Сухостав – 4
• с. Крогулець – 2
• с. Котівка – 1
• с. Увисла – 1
• с. Самолусківці – 1
• с. Васильківці – 1
• с. Чабарівка – 1
• с. Ємелівка – 1
• с. Оришківці – 2
Заліщицький район (1 особа):
• с. Угриньківці – 1
Збаразький район (13 осіб):
• м. Збараж – 8
• с. Синява – 1
• с. Бутин – 1
• с. Чернихівці – 2
• с. Заруддя – 1
Зборівський район (5 осіб):
• м. Зборів – 3
• с. Малашівці – 1
• с. Озерна – 1
Козівський район (10 осіб):
• смт Козова – 4
• с. Дибще – 1
• с. Криве – 2
• с. Конюхи – 1
• с. Купчинці – 1
• с. Вікторівка – 1
Кременецький район (1 особа):
• м. Почаїв – 1
Підволочиський район (4 особи):
• смт Підволочиськ – 1
• м. Скалат – 1
• с. Хоптянка – 2
Підгаєцький район (2 особи):
• м. Підгайці – 1
• с. Мозолівка – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• м. Теребовля – 1
Тернопільський район (25 осіб):
• смт Велика Березовиця – 1
• смт Великі Бірки – 1
• с. Великі Гаї – 2
• с. Грабовець – 8
• с. Мишковичі – 2
• с. Кип’ячка – 1
• с. Товстолуг– 1
• с. Біла – 1
• с. Довжанка – 1
• с. Смолянка – 3
• с. Драганівка – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Скоморохи – 1
• с. Прошова – 1
Чортківський район (2 особи):
• м. Чортків – 2
Шумський район (1 особа):
• с. Биківці – 1
Загалом станом на 24 серпня у Тернопільській області діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений у 4762 випадках. З них 58 – летальних. Видужало 2846 осіб.
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