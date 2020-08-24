На Тернопільщині за добу підтверджено 138 випадків зараження вірусом COVID-19.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (6 осіб)

Бережанський район (29 осіб):

• м. Бережани – 16

• с. Волиця – 3

• с. Павлів – 2

• с. Посухів – 2

• с. Потутори – 1

• с. Урмань – 1

• с. Рогачин – 4

Борщівський район (3 особи):

• м. Борщів – 1

• с. Пищатинці – 2

Бучацький район (5 осіб):

• м. Бучач – 3

• с. Цвітова – 1

• с. Жизномир – 1

Гусятинський район (30 осіб):

• смт Гусятин – 5

• с. Тудорів – 4

• м. Копичинці – 4

• м. Хоростків – 3

• с. Сухостав – 4

• с. Крогулець – 2

• с. Котівка – 1

• с. Увисла – 1

• с. Самолусківці – 1

• с. Васильківці – 1

• с. Чабарівка – 1

• с. Ємелівка – 1

• с. Оришківці – 2

Заліщицький район (1 особа):

• с. Угриньківці – 1

Збаразький район (13 осіб):

• м. Збараж – 8

• с. Синява – 1

• с. Бутин – 1

• с. Чернихівці – 2

• с. Заруддя – 1

Зборівський район (5 осіб):

• м. Зборів – 3

• с. Малашівці – 1

• с. Озерна – 1

Козівський район (10 осіб):

• смт Козова – 4

• с. Дибще – 1

• с. Криве – 2

• с. Конюхи – 1

• с. Купчинці – 1

• с. Вікторівка – 1

Кременецький район (1 особа):

• м. Почаїв – 1

Підволочиський район (4 особи):

• смт Підволочиськ – 1

• м. Скалат – 1

• с. Хоптянка – 2

Підгаєцький район (2 особи):

• м. Підгайці – 1

• с. Мозолівка – 1

Теребовлянський район (1 особа):

• м. Теребовля – 1

Тернопільський район (25 осіб):

• смт Велика Березовиця – 1

• смт Великі Бірки – 1

• с. Великі Гаї – 2

• с. Грабовець – 8

• с. Мишковичі – 2

• с. Кип’ячка – 1

• с. Товстолуг– 1

• с. Біла – 1

• с. Довжанка – 1

• с. Смолянка – 3

• с. Драганівка – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• с. Скоморохи – 1

• с. Прошова – 1

Чортківський район (2 особи):

• м. Чортків – 2

Шумський район (1 особа):

• с. Биківці – 1

Загалом станом на 24 серпня у Тернопільській області діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений у 4762 випадках. З них 58 – летальних. Видужало 2846 осіб.

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