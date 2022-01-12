Епідемічна ситуація з COVID-19 на Тернопільщині почала погіршуватися. За інформацією обласного центру з контролю хвороб, у краї більшає інфікованих, а також і померлих від коронавірусної інфекції.

Наразі в області з коронавірусом бореться близько трьох тисяч людей. Захворюваність почала збільшуватися після Різдвяних свят.

“Ми почали реєструвати більше летальних випадків за добу — це 5-9 людей. Більшість летальних випадків стається серед старших людей із супутніми патологіями. Тому ми вкотре наголошуємо на необхідності у щепленні таких людей. Ситуація із захворюваністю на різних територіях є різною. Але на загал коефіцієнти інцидентності, за якими оцінюються адміністративні території, мають більш негативну динаміку. Важливим для нас є показник летальності. Перед Різдвяними святами він помітно знизився, зараза бачимо, що помирає більше людей. За два дні померло 14 людей, це досить високий показник”, – зазначив епідеміолог обласного центрі з контролю хвороб Володимир Паничев.

Минулої доби в області зафіксували близько ста нових випадків коронавірусу. Найбільше хворих виявили у Тернопільському районі.