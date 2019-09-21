З метою дослідження самооцінки населенням Тернопільщини рівня своїх доходів проведено опитування домогосподарств, які брали участь у вибірковому обстеженні умов їхнього життя в 2018 році.

Підсумки опитування свідчать, що частка домогосподарств, які оцінили свій дохід достатнім для нормального харчування, але обмежували себе в споживанні непродовольчих товарів та послуг склала 42,9%. Вважали рівень своїх доходів, як достатній 55,7% домогосподарств, з них 8,1% робили заощадження. Разом з тим, частка домогосподарств, які не змогли забезпечити навіть достатнє харчування склала 1,4%.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

За оцінкою матеріального добробуту 57,7% домогосподарств віднесли себе до бідних; до небідних, але ще не представників середнього класу – 37,5%; до представників середнього класу – 4,8%. До заможних ніхто з обстежуваних домогосподарств себе не відніс.