З метою дослідження самооцінки населенням Тернопільщини рівня своєї матеріальної забезпеченості проведено опитування домогосподарств, які брали участь у вибірковому обстеженні умов їхнього життя в 2020 році.

Підсумки опитування свідчать, що 61,2% домогосподарств вважали рівень своїх доходів достатнім, у т.ч. 14,7% – робили заощадження. Разом з тим, 36,9% домогосподарств постійно відмовляли собі в найнеобхіднішому, крім харчування, а 1,9% – не змогли забезпечити собі достатнє харчування.

За оцінкою матеріального добробуту 56,5% домогосподарств віднесли себе до бідних, 43,2% – до небідних, але ще не представників середнього класу і лише 1,3% – до представників середнього класу. На жаль, жодне з опитуваних домогосподарств не віднесло себе до заможних.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.