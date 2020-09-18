З метою дослідження самооцінки населенням Тернопільщини рівня своєї матеріальної забезпеченості проведено опитування домогосподарств, які брали участь у вибірковому обстеженні умов їхнього життя в 2019 році.

Підсумки опитування свідчать, що 48,0% домогосподарств вважали рівень своїх доходів достатнім, у т.ч. 15,9% – робили заощадження. Разом з тим, 51,1% домогосподарств постійно відмовляли собі в найнеобхіднішому, крім харчування, а 0,9% – не змогли забезпечити навіть достатнє харчування. Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

За оцінкою матеріального добробуту 56,1% домогосподарств віднесли себе до бідних, 43,4% – до небідних, але ще не представників середнього класу і лише 0,5% – до представників середнього класу. На жаль, жодне з опитуваних домогосподарств не віднесло себе до заможних.