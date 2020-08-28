З метою дослідження антропометричних характеристик населення області в листопаді 2019 року проведено опитування домогосподарств, які приймають участь у вибірковому обстеженні умов їх життя.

За даними обстеження 43,3% населення Тернопільщини у віці 18 років і старші мають нормальну вагу, 39,5% – надлишкову масу тіла,

16,4% – страждають на ожиріння; 0,1% – на крайнє ожиріння. Понижену масу тіла мають 0,7% населення області.

В області фізкультурою та спортом займаються не менше одного разу на тиждень 19,2% жінок та 29,9% чоловіків у віці 18 років і старші.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.