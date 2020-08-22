25 жовтня відбудуться вибори депутатів до міських, селищних і сільських рад 55 територіальних громад, до трьох районних рад та обласної ради Тернопільської області.

Загалом, за попередніми підрахунками ОПОРИ, до їхнього складу буде обрано 1556 депутатів.

Відповідно до частини 3 статті 197 Виборчого кодексу України число депутатів сільської, селищної, міської, районної та обласної рад визначається відповідно до числа виборців, які проживають на території громади, району чи області відповідно. Розподіл здійснюється наступним чином:

ОПОРА зробила аналіз опублікованих на сайті Центральної виборчої комісії даних станом на 1 серпня 2020 року про кількість виборців у громадах Тернопільщини. Таким чином попередньо підрахувала скільки депутатів обиратимуть у кожній з них.

У Тернопільській області 28 сільських та селищних громад, де проживає до 10 тисяч виборців. Їхні місцеві ради будуть включати по 22 депутати. У 25 міських та селищних громадах регіону від 10 до 30 тисяч мешканців, які мають право голосу. Відповідно вони обиратимуть по 26 депутатів до своїх рад. Кременецька міська рада буде налічувати 34 депутати (більше 32 тисяч виборців), а Тернопільська – 42 депутати (близько 179 тисяч виборців). Загальне число депутатів, які сформують ради в 55 ОТГ, становить 1342 особи.

Поза тим ОПОРА підрахувала кількість виборців у Тернопільській області, а також Кременецькому, Тернопільському і Чортківському районах, у яких ЦВК призначила вибори до районних рад. Ймовірний розподіл кількості депутатів у відповідних радах (частина 3 статті 197 Виборчого кодексу України) наведений у таблиці:

У частині 4 статті 197 Виборчого кодексу України йдеться, що у разі якщо кількість депутатів, передбачена частиною третьою цієї статті для районної ради, є меншою, ніж кількість сільських, селищних, міських рад, територіальні громади яких розташовані в межах відповідного району, тоді загальний склад такої районної ради дорівнює кількості відповідних сільських, селищних, міських рад.

Також ОПОРА раніше повідомляла про виборчі системи, за якими відбуватимуться вибори депутатів та міських голів в об’єднаних територіальних громадах Тернопільської області.