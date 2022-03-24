Більше п’яти тисяч переселенців на Тернопільщині вже отримали довідки внутрішньо переміщеної особи

На Тернопільщині довідки внутрішньо переміщених осіб отримали вже понад 5 тисяч людей. У березні на урядовому рівні збільшили перелік областей з яких ті, хто приїжджає, вважаються внутрішньо переміщеними та доповнили перелік структур, які видають довідки.

– Постановою Кабміну від 13 березня №269 Уряд розширив перелік територій з яких люди, що приїжджають в нашу область вважаються внутрішньо переміщеними. Це 13 областей плюс місто Київ. Також розширили канали подання документів для отримання такої довідки. Раніше її видавали лише на підставі звернення до органів соціального захисту населення обласних і районних державних адміністрацій. Тепер звернення може здійснюватися до відповідальних осіб сільських, селищних рад, яким надано повноваження приймати документи, і через ЦНАПи у громадах. З 24 лютого 2022 року в області видано довідки внутрішньо переміщеної особи вже понад 5 тисячам людей.

Внутрішньо переміщена особа – це громадянин України, іноземець або особа без громадянства, які були змушені покинути своє постійне місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації.

На отримання довідки і внесення інформації до Єдиної бази даних ВПО мають право особи, які перемістилися з 24 лютого 2022 р з таких областей: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська, а також міста Київ.

Довідка внутрішньо переміщеної особи дає право отримувати всі соціальні виплати передбачені законодавством, а також щомісячну допомогу у розмірі 2 тисяч гривень на дорослу особу і 3 тисячі гривень на дитину чи людину з інвалідністю.