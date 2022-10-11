Більше не буде возити пасажирів: водія маршрутки, яка зіткнулася із тролейбусом, відсторонили від роботи

Водій тернопільської маршрутки, що спричинив ДТП із потерпілими, відсторонений від роботи.

Про це повідомили у міській раді.

Нагадаємо, у четвер, 6 жовтня, водій автобуса “Богдан”, порушивши правила дорожнього руху, допустив зіткнення з тролейбусом Шкода 15ТР. В результаті ДТП постраждали п’ятеро пасажирів.

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За результатами службової перевірки, водій маршрутки відсторонений від роботи і в подальшому не буде допущений до перевезення пасажирів.

Щодо потерпілих, то станом на сьогодні четверо пасажирів знаходяться вдома під наглядом медиків, ще одна пасажирка – в лікарні.

Управління транспортних мереж та зв’язку тримає дану ситуацію на контролі, зазначають у міськраді.