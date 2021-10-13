За даними балансових розрахунків фондів споживання основних сільськогосподарських продуктів, у 2020 р. в області в розрахунку на одну особу спожито 280 шт яєць, 238 кг молокопродуктів, 163 кг овочів та баштанних, 157 кг картоплі, 94 кг хлібних продуктів (хліб та макаронні вироби в перерахунку на борошно, крупи, борошно, бобові), 52 кг плодів, ягід та винограду, 48 кг м’яса та м’ясних продуктів, 25 кг цукру, 13 кг олії, 9 кг рибних продуктів. У 2020 р. порівняно з 2019 р. в області зменшилося споживання усіх основних сільськогосподарських продуктів, крім олії. Найбільше скоротилося споживання яєць (на 10 шт), молока та молочних продуктів і картоплі (на 7 кг), овочів та баштанних і хлібних продуктів (на 5 кг), а також плодів та ягід (на 2 кг).

Мешканець області за рік спожив значно більше, ніж у середньому по Україні: молокопродуктів (на 36 кг), картоплі (на 23 кг). Разом з тим, на Тернопільщині спостерігається нижчий рівень споживання, ніж по країні загалом, таких продуктів як: м’ясо (на 6 кг), плоди, ягоди та виноград (на 4 кг), цукор, хлібні продукти та риба (на 3 кг).

Калорійність середньодобового раціону мешканців області в 2020р. становила 2672 ккал, що на 96 ккал менше порівняно з 2019р. та на 2 ккал менше, ніж у середньому по Україні.

Про це повідомляють у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.