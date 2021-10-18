П’ять років минуло від старту у Тернополі легкоатлетичного руху «Runday» в рамках Всеукраїнського проекту. Упродовж цього часу в місті організували понад двісті забігів, команда легкоатлетів поповнилася десятками нових учасників.

«На створення руху «Runday» у Тернополі надихнула британська ініціатива», – розповів координатор проекту Андрій Бородій. В місті запровадили п’ятикілометрові суботні пробіжки. «Вони відбувалися щосуботи цілий рік: у спеку, дощ, сніг і мороз. Датою заснування є 15-те жовтня 2016-ий рік. Суть проекту у проведенні щотижневих п’ятикілометрових забігів з фіксацією результатів кожного учасника та відображення їх на сайті», – каже Андрій Бородій.

Спочатку пробіжки відвідувало близько десятка осіб. Проте з часом рандеївців більшало. «Без «Runday» не було б півмарафону у Файному місті. Оскільки завдяки цьому проекту поширювалася ідея здорового способу життя, а зокрема і бігу», – запевняє його організатор Роман Задорожний. А доклалися до розвитку легкоатлетичного руху у Тернополі ще й Руслан і Олександр Ружицькі.

Нині легкоатлетичні тренування в рамках руху “Рандей” відбуваються щосуботи. Всі охочі долають навколо ставу п’ятикілометрову дистанцію.