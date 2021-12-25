Більше двадцяти дітей з інтернатів знайшли сім’ю на Тернопільщині

Більше двадцяти дітей з інтернатів на Тернопільщині влаштувалися у родини.

Про це повідомив начальник служби у справах дітей Ростислав Дрозд. Для інших вихованців дитячих закладів підшуковують сім’ї.

На Тернопільщині триває реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. Як зазначив Ростислав Дрозд, завдання – позбутися інтернатної форми виховання.

«В області продовжується реформування закладів інституційного догляду. Докладаємо максимум зусиль для розвитку патронатних сімей, поширення сімейних форм виховання та допомоги сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах. За звітний період 8 вихованців Тернопільського обласного центру реабілітації та розвитку дитини реінтегровано у власні сім’ї, 9 – усиновлено і 4 влаштовано у СФВ».

На думку експертів, основними причинами притоку дітей раннього віку у заклади інституційного догляду та виховання є уповільнення роботи суддів щодо надання статусу дітям, а також повільне формування системи захисту дітей.