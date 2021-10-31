13 летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 30 жовтня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – чоловік 61 р., м. Тернопіль;
2 – жінка 71 р., м. Тернопіль;
3 – жінка 61 р., Кременецькийрайон;
4 – чоловік 65 р., Чортківський район;
5 – жінка 78 р., Кременецький район;
6 – чоловік 67 р., м. Кременець
7 – жінка 88 р., м. Тернопіль;
8 – чоловік 73 р., Чортківський район;
9 – жінка 80 р., Чортківський район;
10 – чоловік 79 р., Чортківський район;
11 – чоловік 81 р., Тернопільський район;
12 – жінка 74 р., Чортківський район;
13 – жінка 48 р., Кременецький район.
Загалом за добу зареєстровано 480 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 228 осіб.
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