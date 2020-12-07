У листопаді цього року 14 депутатів місцевих рад Тернопільської області притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч. 1 ст. 172-6 КУпАП.

Суди розглянули та винесли рішення по адміністративних протоколах, складених працівниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України та погоджених з обласною прокуратурою. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Встановлено, що народні обранці, які були належним чином ознайомлені з вимогами Закону України «Про запобігання корупції» щодо порядку та строків подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, несвоєчасно подали е- декларації за 2018 – 2019 роки.

За обґрунтованої та послідовної позиції прокурорів у судових засіданнях вказаних осіб визнано винними та накладено на кожного з них адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З початку 2020 року до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, притягнуто 230 осіб, судові рішення стосовно них набрали законної сили.