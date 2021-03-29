Більше чотирьох за столом: у Тернополі склали протоколи на шість ресторанів

Щодня у Тернополі мобільні групи перевіряють близько сорока ресторанів на дотримання правил карантину.

Про це повідомив на засіданні оперативного штабу боротьби з коронавірусом начальник міського відділу поліції Сергій Осадца. За тиждень до відповідальності притягнули власників шести закладів громадського харчування.

Порушення у ресторанах переважно стосуються роботи у нічний період та перебування за одним столом більше, ніж чотирьох людей.

«У Тернополі посилили контроль за виконанням санітарно-епідемічних правил. Ми запровадили посилені заходи і разом з муніципальною інспекцією, держпродспоживслужбою проводимо перевірки. Робота нічних закладів заборонена повністю, а щодо закладів ресторанного бізнесу, то дозволено працювати у денний період з дотриманням карантинних вимог. Наші робочі групи перевіряють щоденно близько сорока закладів. За останній тиждень є шість фактів, де складені адміністративні протоколи, власники закладів не дотримувалися умов карантину. Також звертаюся до відвідувачів закладу, якщо вимоги будуть проігноровані власниками, є відповідальність за перебування без масок у громадських приміщеннях», – наголосив Сергій Осадца.

Додамо, відповідно до рішення міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом, у Тернополі заклади громадського харчування можуть приймати відвідувачів з 7 до 22.00. У нічний час можна працювати на виніс.