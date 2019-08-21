Найкращих учнів та випускників тернопільських шкіл, а також науковці місцевих вузів нагородили у міській раді сертифікатами на отримання грошових премій. Урочисте дійство пройшло у залі засідань під час 37-ої позачергової сесії міської ради 21 серпня.

Нагородження провели відповідно до рішення «Про призначення іменних стипендій Тернопільської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей». Іменні стипендії в галузі наук призначили обдарованим та талановитим учням закладів загальної середньої, позашкільної та мистецької освіти Тернопільської міської територіальної громади. Усього є 50 учнів, які отримуватимуть щомісяця, впродовж 2019-2020 навчальних років, стипендію у розмірі 300 гривень. Таку ж стипендію будуть отрмувати ще 42 вихованців закладів загальної середньої, позашкільної та мистецької освіти, яких визнано «Кращими учнями школи».

Цього року у Тернополі шестеро випускників набрали під час здачі ЗНО максимальну кількість балів. За це вони отримали від міської ради одноразову премію у розмірі дві тисячі гривень.

– Маємо цього року шестеро двохсотбальників, четверо із них присутні на нагродженні, – ззаначила Ольга Похиляк, начальник управлінян освіти і науки. – Грошові премії їм уже виплачені, сьгодні ж вітаємо їх з досягннням високих результатів у цьому залі. Приємно, що троє з них залишаються навчатися у Тернополі, тож вони отримуватимуть упродовж навчального року ще стипендію у розмірі тисячу гривень в місяць.

Відзначили у міській раді і науковців, які отримали сертифікати на одноразові премії у розмірі 15-20 тисяч гривень. Усього їх є четверо: по одному з педагогічного, економічного і технічного університетів та з Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу.

Ольга Трач