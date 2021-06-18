Майже 54 тисяч гривень зняли невідомі з рахунку жительки обласного центру. Працівники Тернопільського РУП проводять розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до протиправного.

Потерпіла зазначила, що з нею зв’язався чоловік, який представився співробітником фінансової установи. Аферист зазначив, що кошти краянки намагалися зняти невідомі, тож у результаті електронний гаманець жінки заблоковано. Шахрай попросив уточнити персональні дані, що й зробила жінка. Через деякий час на мобільний телефон заявниці прийшло смс-повідомлення про зняття 53335 гривень. За допомогою постраждала звернулася до поліцейських.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.