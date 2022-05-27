25 травня загинув військовий із Кременця Андрій Мельничук.

Сумну звістку про смерть військового Андрія Мельничука повідомив батько загиблого Героя, якого цитує місцевий сайт Кременець.City.

“Вчора ввечері куля ворожого снайпера обірвала життя мого сина Андрія. Не хватає слів щоб виразити біль, що розриває душу. Андрійку ми помстимося за Тебе і всіх хто віддав своє життя за волю нашого народу! Будемо бити цю москальську наволоч до останнього подиху! Воля або смерть!”, — написав батько Андрія Мельничука у Facebok.

Без батька залишилось двоє маленьких діток, вдовою залишилася молода дружина.

Андрій Мельничук випускник Кременецької школи №4.

“Біль розриває душу… Загинув випускник нашої школи Мельничук Андрій. Це велика втрата для рідних, для всіх нас, хто пам’ятає цього веселуна та позитивчика. Андрій був справжнім патріотом Батьківщини.

Він боронив країну та її громадян. Бився за свободу та територіальну цілісність України. Він Герой, який віддав своє життя за кожного із нас.

Колектив Кременецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 4 висловлює щирі співчуття близьким захисника: батькам, сестричці, дружині, діткам. Стоїмо поруч із Вами в біді, схиляємо голови в скорботі.

Нехай Господь Бог поселить Андрія в Небесному Царстві, а Вам дасть сили та душевну стійкість пережити цю втрату… Герої не вмирають! Вони з нами назавжди! Андрійку, твоє серце перестало битися, та пам’ять про тебе, про твою відвагу та героїзм вічно житиме у наших серцях”, — йдеться у повідомленні школи.