Біль і смуток від невимовної втрати: на Тернопільщині помер першокласник. ФОТО

Помер маленький хлопчик у Кременці Тернопільської області.

Про це повідомляє сайт Волинського ліцею імені Нестора Літописця.

“Сумна звістка постукала в наші серця. Згасла життєва свічечка Васютинського Дмитрика, учня 1- Б класу.

Біль і смуток від невимовної втрати.

Його вже ніколи не буде серед нас…

Однокласники, їх батьки, трудовий колектив, учні школи висловлюють щирі співчуття батькам і родині.

Ми любимо тебе. Ти навіки залишишся в нашій пам‘яті”, – йдеться у повідомленні.

Джерело: Галас