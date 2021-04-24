Помер маленький хлопчик у Кременці Тернопільської області.
Про це повідомляє сайт Волинського ліцею імені Нестора Літописця.
“Сумна звістка постукала в наші серця. Згасла життєва свічечка Васютинського Дмитрика, учня 1- Б класу.
Біль і смуток від невимовної втрати.
Його вже ніколи не буде серед нас…
Однокласники, їх батьки, трудовий колектив, учні школи висловлюють щирі співчуття батькам і родині.
Ми любимо тебе. Ти навіки залишишся в нашій пам‘яті”, – йдеться у повідомленні.
Джерело: Галас
Додати свій коментар