Його вручив разом із іншими подарунками під час святкової лінійки з нагоди Дня Знань голова обласної ради Віктор Овчарук.

Очільник області привітав педагогічно-учнівський колектив із початком нового навчального року та зазначив: «Сьогодні до занять у закладах освіти області приступили майже 112 тис. учнів, з них понад 11 тисяч – першокласників і понад 5 тисяч одинадцятикласників.

Навчання – це прихований скарб. Вчіться, щоб знати, діяти, жити. Упевнений, що зерна знань дадуть добрі сходи і зростуть у ваших серцях і душах урожаєм мудрості та натхнення.

У цей святковий день перші кроки на дорозі Знань до Нової української школи роблять першокласники. Нехай весь їх шлях буде захоплюючим, цікавим, пізнавальним. Пильнуймо, щоб вони любили і шанували українську мову, культуру, історію, славні традиції, були справжніми патріотами України. І, звичайно, – росли здоровими.

Велике значення для цього має харчування. Яскравою, смачною та здоровою – саме такою повинна бути їжа в школах. Дітям повинно хотітись її з’їсти, а батьки не повинні хвилюватись за якість харчування в школі. У сучасних умовах питання про здорове харчування школярів є особливо актуальним, оскільки, правильне харчування – найважливіша запорука здорового розвитку зростаючого організму дитини.

Саме тому сьогодні ми вручаємо сертифікат на нове обладнання для їдальні. Таке обладнання отримають ще 50 навчальних закладів краю на суму понад тринадцять з половиною мільйонів гривень».

У 2019 році стартувала реформа шкільного харчування, першочергове завдання якої – зрозуміти реальну ситуацію у галузі шкільного харчування. Для цього з 13 лютого 2020 року почалося комісійне обстеження шкіл. Робоча група розпочала перевіряти технічний стан та оснащення шкільних харчоблоків, рецептуру страв, калорійність та різноманітність меню, якість питної води та загальний санітарно-гігієнічний стан.

Відповідно до результатів перевірки надано фінансування для українських шкіл, що потребують оновлення матеріально – технічного переобладнання старих харчоблоків. Рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 13 квітня 2020р. №1612 Комунальній установі Тернопільської обласної ради «Центр аналітично – методичного та матеріально – технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області» доручено здійснити централізовану закупівлю обладнання для їдалень (харчоблоків).

Для ефективної та якісної централізованої закупівлі обладнання працівники Комунальної установи Тернопільської обласної ради «Центр аналітично – методичного та матеріально – технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області» працюють над підготовкою документації та проведенням тендерних закупівель, для переоснащення їдалень (харчоблоків) загальоосвітніх закладів Тернопільської області. Відтак обласна рада здійснює реальні кроки на шляху реформування освіти у тому числі шкільного харчування на противагу тим, хто надто багато і галасливо пробує переконувати у її необхідності.