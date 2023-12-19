Як все-таки змінилася наша рідна українська еліта за якихось лише 20 з гаком років! В тому числі – і в плані витримки та самоконтролю.

В листопаді 2000 р. Президент Леонід Кучма, дізнавшись про плівки майора Мельниченка, як доводилося чути, “рвав і метав” у своєму службовому кабінеті, не дуже добираючи висловів (Президента, зрештою, можна було зрозуміти) на адресу тодішнього очільника СБУ Леоніда Деркача. Та так, що той прожогом вискочив з президентського службового приміщення… забувши своє пальто. Одним з доводів тодішньої президентської команди було те, що на плівки диктофона спритного майора просочилися державні таємниці. Представники опозиції, в свою чергу, доводили, що чи не головну оту саму “державну таємницю” складали соковиті матюки Леоніда Даниловича, за допомогою яких він вирішував справи державної ваги…

Нове нерідко – трішки (чи добре) призабуте старе. Оті давні традиції встановлення “жучків” у кабінетах високопосадовців нагадали про себе знову. Нагадали несподівано і, сказати б, не надто своєчасно: у кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, як було повідомлено, знайшли пристрої для прослуховування. Це мав бути новий кабінет головнокомандувача, який перевіряли перед переїздом. Крім того, пристрої для прослуховування знайшли у його співробітників.

Найперше враження: реакція Валерія Федоровича, принаймні публічна, була значно більш спокійною і витриманою, ніж ескапади Леоніда Даниловича 23-річної давнини. Можливо, тому, що виявлений “жучок”, як встановила СБУ, перебував у неробочому стані. До того ж, головнокомандувач одразу дав зрозуміти, що у тому загадковому кабінеті не могли озвучуватися будь-які державні таємниці. А можливо, він був морально готовим до такого розвитку подій? Зокрема, відповідаючи на запитання, чи розцінює він виявлення пристрою для прослуховування у своєму кабінеті як тиск, Залужний відповів: “Ні, як війну. Слідство доведе, що це може бути”.

Головнокомандувач ЗСУ отримав ще одну війну – на додачу до тієї, що її веде вже близько двох років? Це найбільше, про що він мріяв нині? І найбільше, що потрібно сьогодні Україні?

Очевидно, той, хто володіє повноваженнями посилати “операторів” для встановлення “жучків”, думає саме так…