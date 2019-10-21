Про цю історію я чув ще малим хлопцем в селі, слухаючи розмови приятельок моєї бабці, які разом з нею збиралися на призьбі біля хати. “Ой, шо то було, шо ті совіти виробляли з людьми… кольбом (прикладом гвинтівки) межи плечі… ті пакунки, шо люди назбирали, копали чобітьми… всєх зігнали як ту худобу і повели до стаціїї”.

В школі я, звісно, нічого подібного не чув. Там мені розповідали, що радянська влада принесла на землі Західної України мир і щастя, а оті “українські буржуазні націоналісти” лише й мріяли про те, як загнати народ назад у панське ярмо. І вимагали у школі читати твори Остапа Вишні та Ярослава Галана, в яких отой український та ще й буржуазний висміювався і гнівно таврувався… В таких от умовах формувалося декілька поколінь “західняків”, які добре засвоїли, що вдома і серед друзів (найближчих) можна говорити одне, а на роботі, в школі, інституті – зовсім інше…

Саме цього дня 72 роки тому, 21 жовтня 1947 р. відбулася наймасовіша депортація населення Західної України до Сибіру. Проводилася вона з метою нейтралізації повстанського руху. Досвід подібних акцій в каральних органів СРСР уже був – кількома роками раніше були проведені такі ж швидкі і такі ж злочинні депортації з рідних земель чеченців і кримських татар. Отож особливих проблем (якщо не вважати такими страждання десятків тисяч ні в чому не винних людей, що, звісно, до уваги не бралося) у виконавців акції не виникло. І розроблялася вона співробітниками МГБ за всіма канонами воєнної операції. До неї було залучено 30 тис. солдатів і ще 15,750 – з керівного складу силових відомств.

Ще в темряві, о 6-й ранку, до осель вдиралися озброєні військові, проводили обшуки, конфісковували (тобто грабували) майно і давали не більш як пів години на те, щоб зібрати речі. Вся оця навала (чисельністю, фактично, 3 дивізії) протягом доби виселила майже 27 тис. родин. Серед них – близько 19 тис. чоловіків, понад 35 тис. жінок і більш як 22 тис. дітей. Всього – понад 76 тис.”врагов народа”. Під час тривалого транспортування в товарних вагонах сотні літніх людей і дітей померли. На депортованих чекала каторжна праця на копальнях і в колгоспах Сибіру. Крім цього, 5264 родини (понад 15 тис. людей), віднесених “народною владою” до числа “активних українських націоналістів” під конвоєм були відправлені в Омську область для роботи на промислових підприємствах і в сільському господарстві.

Коли приятельки моєї бабці згадували ті часи, вони хитали головами, а дехто витирав куточком хустини сльозу…

Однієї цієї акції 21 жовтня 1947 р. було цілком достатньо, щоб закласти в природу жителів Західної України стійкий ген неприязні до Москви, незважаючи на всі зусилля її ідеології щодо створення “єдиної історичної спільноти радянських” людей. Бо коли в твоє помешкання вдираються на світанку, забирають те, що тобі належить, а тебе самого та ще й з маленькими дітьми в закритих “товарняках” везуть далеко-далеко в холодний і чужий світ – в оту “історичну спільноту” віритиметься важкувато…

Зате історична пам’ять підказує нині, що чим далі від Москви – тим безпечніше і краще.

Ігор Дуда