Митрополит Київський і всієї України Епіфаній відвідав шпиталь у Тернополі, де лікують поранених бійців.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Поранені, але незламні. Важко, але тримаються. Болить фізично, але вони дякують Богові, що живі. Молоді за віком, але такі вже дорослі… Відвідав сьогодні один зі шпиталів, де проходять лікування та реабілітацію наші захисники – ті, хто ціною власного життя пішли захищати нашу Батьківщину, своїх рідних, близьких та зовсім незнайомих їм людей від клятих нелюдів, російських загарбників.

«Ми настільки відрізняємося від них, – сказав мені один молодий воїн, який очікує на повторну операцію. – Скільки в них ненависті, злості і водночас страху, ницості. І, навпаки, скільки у наших захисників сміливості, честі, готовності пожертвувати собою, прикрити брата… Бо ми воюємо за наші родини, за наших дітей, за їхнє спокійне життя у себе вдома. А за що воюють вони?».

Дійсно, різниця між нами – прірва. І війна показала це дуже чітко. Саме тому ми – на боці правди і добра, а вони, хто прийшов до нас із мечем, – на боці зла, і тому обов’язково будуть покарані. З нами правда, а значить, і Бог – а там, де Бог, там завжди перемога. Тож перемога неодмінно буде за нами!

Спілкуючись із захисниками, почув від них різні спогади та історії, зокрема про те, що Біблія на фронті рятує не лише духовно, а й буквально: був випадок, коли куля потрапила в Біблію і врятувала захисника від складного поранення.

Нехай Господнє благословіння перебуває над кожним українським воїном, де б він зараз не перебував – на полі бою, в полоні, в окопі, в госпіталі чи де-інде. А також з кожним із захисників нехай буде наша сердечна молитва і подяка. Ми пишаємося вами, що маємо таких новітніх героїв як ви. Завдяки вам ми маємо Україну. Слава Україні! Героям слава!”, – написав Глава ПЦУ.