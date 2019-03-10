Біатлон: за три десятих до третього місця

10/03/2019 Розмір тексту:

Що таке три десятих секунди? Мить. Спалах. Блік. У повсякденному житті ми здебільшого нехтуємо такими величинами. У великому спорті ж не лише до секунд, а й до кількох їхніх десятих не можна ставитися зверхньо – потім довго може гризти досада через усвідомлення того, що щастя було так близько…

На спортивних сайтах нині можна прочитати, що день 9 березня 2019 р. назавжди залишиться в пам’яті Дмитра Підручного. Справді, 27-річний тернополянин провів чи не найкращу гонку в своїй кар’єрі. І саме тоді, коли це було найбільше потрібно, на головних змаганнях року – чемпіонаті світу в шведському Естерсунді. Нинішній сезон для наших біатлоністів вдалим назвати не повернеться язик, тому вболівальники чекали, коли хтось з них нарешті “вистрелить” – в прямому і переносному розумінні. У спринтерській гонці на 10 км Дмитро відстрілявся ідеально “чисто”, показавши, до того ж, дуже пристойну швидкість на дистанції. З такими показниками можна було обгрунтовано претендувати не лише на місце на п’єдесталі, а й взагалі на перемогу, але… Але втрутилися оті самі злощасні три десятих секунди Саме стільки Дмитро програв французу К. Фійону Майє. Де втратив ті дорогоцінні миті тернополянин? Ось як він сам оцінює свій виступ: “Аналізуючи останнє коло, не можу сказати, де я втратив… З перших же метрів після рубежу я пішов на максимумі, викладаючись на кожному метрі. Чогось не вистачило… Так сталося – краще пробігти я не міг”.

Мабуть, так воно і є. Переміг же у спринті лідер сезону норвежець Й. Бьо, а другу сходинку посів одіозний біатлонний “аферист” росіянин А. Логінов, який щойно відбув тривалу дискваліфікацію, і то не за те, що випадково проковтнув сумнівну пігулку від застуди, а за застосування еритропоетину (ЕПО) – одного з найпотужніших видів допінгу. Росіянин відтоді став просто “токсичним” у середовищі біатлоністів і на його успіхи тепер позирають скоса, з підозрою. Втім, поки не впійманий знову – доти злодієм не вважається.

А Дмитру Підручному треба віддати належне за 4-е місце, яке є безсумнівним свідченням приналежності до еліти світового біатлону. Україна нині не переобтяжена вагомими успіхами практично в усіх сферах, в тому числі й спорті; керівництво держави, за відсутності реальних звершень, демонструє властивість робити слона з невеличкої мухи. Досягнення ж тернополянина – на змаганнях найвищого рівня, у боротьбі з майстерними і жадібними до перемог суперниками – вартує справді високої оцінки.

Ігор Дуда