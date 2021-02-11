Назвіть ще один вид спорту, крім біатлону, в якому 4-е місце на чемпіонаті світу вважалося б нехай і відносною, та все ж невдачею. Думаю, це буде нелегко.

З одного боку, це ознака безумовно високого рівня наших спортсменів, котрі привчили нас (а, може, розбестили?) не такими вже й рідкими успіхами на змаганнях найвищого рангу, а з іншого свідчить про те, що вболівальникам завжди мало. І коли до п’єдесталу вже, здавалося б, рукою подати, але в результаті на ньому стоять інші, це неминуче викликає нарікання. І – пошуки винного. В даному випадку – винної.

Ще за день до старту змішаної естафети на ЧС у словенській Поклюці не було ясно, чи виступатиме в ній Дмитро Підручний. Капітан нашої чоловічої збірної все ж взяв участь у міксті, досить добре пробіг свій етап, і за сприяння Артема Прими, котрий розпочинав естафету, передав її кращій половині людства (і збірної України) в особі Юлії Джими третім. Юлія використала лише один запасний патрон на двох вогневих рубежах, гідно протистояла нинішнім лідерам світового біатлону і передала естафету Олені Підгрушній другою, з відривом в 18 секунд від збірних Швеції та Австрії. Останній етап, як це нерідко буває в естафетних гонках, видався дуже драматичним. Олені довелося використати декілька додаткових патронів, і хоча штрафного кола вдалося уникнути, але перевага над австрійкою Гаузер і шведкою Еберг спершу розтанула а потім перетворилася на відставання. Всього лише на пів секунди, але цього виявилося достатньо, щоб на п’єдестал зійшли виключно представники германської мовної групи. Еберг, за словами Олени, допустила порушення на трасі, й синьо-жовта українка навіть хотіла висловити такій же синьо-жовтій шведці все, що думає про неї, але, на жаль (чи, може, на щастя), забракло англійських слів… “Ми підтримали Олену. Її вини немає. Вона працювала, як могла. Хтось би трішки швидше відстрілявся на своєму рубежі, хтось би менше патронів запасних потягнув, хтось би трішки більше потерпів, і так можна було б і золото виграти…Але це ж спорт. Ми з Оленою солідарні, розуміємо її стан, її емоції.”, – так цінив не зовсім такий підсумок міксту, на який уже всі сподівалися, Дмитро Підручний. Тут і розуміння партнерки і ледь вловимий смуток: трішки б швидше, трішки б менше…

Чим стане для збірної України об’єктивно все ж непоганий старт на світовому форумі? Прологом до подальших досягнень, чи, може… Про оте “може” зараз, коли чемпіонат лише розпочався, думати не хочеться…

Чемпіонат світу. Змішана естафета

1.Норвегія (0+11) 1:20:19,3

2.Австрія (0+2) +27,0

3.Швеція (0+8) +30,6

4.Україна (0+8) +31,1

5. Франція (1+10) + 46,2

6. Італія (0+6) +58,9